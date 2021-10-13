Третий Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался третий Евразийский женский форум, который продлится с 13 по 15 октября.

В Санкт-Петербурге начал работу третий Евразийский женский форум.

Как сообщает Report, форум проходит в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая наряду с Советом Федерации Федерального Собрания РФ является организатором мероприятия. Он посвящен теме "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

В форуме примут участие главы парламентов — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики БеларусьНаталья Кочанова и Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.

В ходе форума планируется подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве в разных областях.