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Треть компаний в России сократили сотрудников в 2022 году

Треть компаний в России сократили сотрудников в 2022 году В 2022 году 33% российских компаний сообщили о сокращении штата сотрудников. Среди крупных фирм этот показатель достиг 44%.
В регионе
6 января 2023 г. 17:49
Треть компаний в России сократили сотрудников в 2022 году

В 2022 году 33% российских компаний сообщили о сокращении штата сотрудников. Среди крупных фирм этот показатель достиг 44%.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter.

Эксперты опросили 256 компаний с разной численностью сотрудников. За самые крупные взяли организации с штатом более 1000 человек, за самые мелкие - менее 50 человек.

Исследование показало, что больше всего пострадали именно крупные компании. Их представители связывают свои потери с вооруженным конфликтом на Украине, санкциями и мобилизацией.

46% опрошенных считают, что события 2022 года повлияли на их предприятия намного сильнее, чем пандемия и коронавирусные ограничения. Еще 23% заявили, что эффект был примерно одинаковым. Для 12% более значимыми оказались события двухлетней давности.

Каждая пятая компания (19%) сообщила, что для нее 2022 год был более благоприятным, чем предыдущие два. В основном такой позиции придерживаются предприятия с численностью работников менее 100 человек.

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