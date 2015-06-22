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    Трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, России и Еврокомиссии состоятся 29 июня

    Министр энергетики Украины: Мы надеемся на подписание конкретных договоренностей

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, России и Еврокомиссии состоятся 29 июня.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

    По его словам, переговоры будут проходить на уровне министерств. В.Демчишин выразил надежду, что по итогам переговоров будут достигнуты договоренности.

    "Мы надеемся на подписание конкретных договоренностей", - сказал В.Демчишин, уточнив, что в Минэнергоугля рассчитывают продлить действие протокола, подписанного в Брюсселе, до конца отопительного сезона.

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