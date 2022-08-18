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Транспортно-логистический центр Туркменистана поддержал блокчейн в грузоперевозках

Транспортно-логистический центр Туркменистана поддержал блокчейн в грузоперевозках Транспортно-логистический центр Туркменистана (TULM) поддержал проект Глобального транзитного документа GTrD и поделился своим видением этого проекта, подразумевающего новый подход к организации перевозок по мультимодальному формату.
В регионе
18 августа 2022 г. 10:23
Транспортно-логистический центр Туркменистана поддержал блокчейн в грузоперевозках

Транспортно-логистический центр Туркменистана (TULM) поддержал проект Глобального транзитного документа GTrD и поделился своим видением этого проекта, подразумевающего новый подход к организации перевозок по мультимодальному формату.

Как передает Report, этот подход основан на трех основных принципах: использование современных цифровых технологий и блокчейн-платформы для документального оформления международных грузоперевозок; международные судовые средства; внедрение стандартов и рекомендаций ООН, Всемирной таможенной организации и Всемирной торговой организации.

Практически все междугородние и международные перевозки являются мультимодальными. В любой трансграничной транспортно-логистической цепочке контейнер доставляется с использованием нескольких видов транспорта. К числу серьезных проблем мультимодальных перевозок относятся пункты смены видов транспорта. При этом задержки не вызваны взаимодействием колесных вагонов, судов и таможенными процедурами.

Внедрение цифровой платформы мультимодального транспортного коридора на базе блокчейна и с использованием глобального транзитного документа позволит искоренить эти задержки. Блокчейн — это общая распределенная единица, которая облегчает запись транзакций и отслеживание в сети. Данные блокчейна в публичной части сети открыты для всех, но при этом полностью защищены от вмешательства с помощью криптографических средств. Что касается оценки реализации глобального транзитного документа, то на глобальном и региональном уровнях можно отметить, что реализация глобального транзитного документа не только улучшит условия для мультимодальных перевозок, международной торговли и бизнеса, но и имидж широкого круга социально-экономических результатов и коммерческой выгоды всех заинтересованных сторон.

По своему содержанию все эффекты, которые будут созданы при реализации документа о глобальном транзите, можно разделить на прямые, дополнительные и мультипликативные. Прямой эффект будет заключаться в привлечении транзитных контейнерных перевозок в транспортные коммуникации стран, применяющих глобальные транзитные документы, а также увеличении налоговых поступлений в национальные бюджеты. Также к прямому эффекту относится повышение таможенной безопасности международных перевозок.

Успешная реализация глобального транзитного документа впоследствии расширит внедрение цифровых транзитных документов на другие мультимодальные транспортные коридоры не только в странах Евразии, но и в других регионах мира.
Итак, использование глобального транзитного документа и общих цифровых сетей таможенного транзита на основе технологии блокчейн открывает множество возможностей для развития торговли и цифрового транспорта, а также таможенной безопасности во время транзита.

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