Новак: транспорт газа через Украину обходится России в 2-2,5 раза дороже других маршрутов

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, таких как "Северный поток - 1", из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в онлайн интервью Gazeta.ru сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал - Европа", чем "Северный поток - 1", - сказал он.

По словам министра, это обусловлено тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, сейчас эти технологии устарели, наблюдается большой износ основных фондов, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.

Новак подчернул, что реализация новых газотранспортных систем - "Турецкого потока", "Северного потока - 2", основана на самых современных технологиях, которые используются в этой области. "Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", - отметил он.

"Какой смысл использовать "Жигули", если у вас есть современный автомобиль, "Лада" например, если не говорить о каких-то иностранных моделях", - сказал министр.