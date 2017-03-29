Transparency International: В Армении зарегистрированы десятки случаев предвыборного подкупа правящей партией

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В период с 13 по 24 марта в Армении было зарегистрировано 45 случаев раздачи или обещания предвыборного подкупа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель программ антикоррупционного центра "Transparency International" Варужан Октанян, представляя результаты мониторинга "Злоупотребление административным ресурсом на выборах 2017 года".

НПО провела исследования в Ереване и в 12 других городах Армении.

По его словам, нарушения по части использования административного ресурса зафиксированы по всей республике. Так, например, преподаватели Государственного университета Гавара и члены избирательных комиссии, представляющих Республиканскую партию Армении и партию "Процветающая Армения" в рабочее время приняли участие в агиткампании.

Говоря о предвыборном подкупе, Варужан Октанян подчеркнул, что его раздавали или обещали представители правящей Республиканской партии Армении и блока "Царукян".