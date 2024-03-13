Transparency International обвиняет власти Армении в грубейшем нарушении закона

Издание CivilNet совместно с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовали расследование о подозрительных пожертвованиях в пользу правящей в Армении партии "Гражданский договор".

Издание CivilNet совместно с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовали расследование о подозрительных пожертвованиях в пользу правящей в Армении партии "Гражданский договор".

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян, назвал это четким проявлением политической коррупции.

Оно выявило, что многие граждане, пожертвовавшие деньги, либо не знали о сумме, которую они перевели в фонд партии, либо эти пожертвования не были соразмерны с их доходами. Расследования также показывают подозрительные закономерности в пожертвованиях. Он добавил, что при прежних властях Армении в таких случаях выяснялось, что пожертвования делали компании.

"Принцип заключается в том, что компании делают пожертвования, чтобы та или иная сила победила на выборах, а потом при необходимости принимала удобные для этой компании законы или решения, возвращая тем самым "долги", – подчеркнул Октанян.

Он считает, что если будет проведено расследование, то выяснится, что пожертвования делали крупные компании.

"Фактически речь идет о прозрачном нарушении закона, о грубейшем нарушении закона о финансирование партий. За этим должно последовать наказание. Если раскрытие случаев не ведет к последствиям, то кому нужна такая прозрачность?», – сказал он.

Согласно расследованию, из 140 человек, якобы пожертвовавших в 2022 году средства правящей партии, лишь шестеро не были кандидатами от "Гражданского договора" на последних выборах в региональные органы власти.

В десяти городах как минимум десять кандидатов в местные органы власти переводили правящей партии одинаковые суммы в один и тот же день. Судя по декларациям чиновников, в 26 случаях пожертвования составили как минимум половину их годового дохода и общей суммы накоплений. В четырех случаях взносы превысили максимальную разрешенную сумму пожертвования (2,5 млн драмов или 6 200 долларов). Подозрительные транзакции были осуществлены спустя год после того, как правительство провело антикоррупционную реформу, запретив пожертвования в виде наличных и переводов от юрлиц, а также ограничив размер взносов от частных лиц.