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    Трамп заявил, что может встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

    Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

    "Она [встреча] еще не организована, но, вероятно, мы встретимся", - сказал Трамп.

    Напомним, что ранее Путин предложил Трампу провести встречу в Париже.

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