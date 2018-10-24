Трамп заявил, что может встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

"Она [встреча] еще не организована, но, вероятно, мы встретимся", - сказал Трамп.

Напомним, что ранее Путин предложил Трампу провести встречу в Париже.