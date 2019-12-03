Трамп: Турция - надежный партнер США

Турция - хороший участник блока.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне.

"Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Реджепом Таййипом Эрдоганом - ред.). Он - хороший член НАТО или будет им", - сказал Д.Трамп.

По его словам, у США и Турции были примеры удачного партнерства.

"У нас был хороший опыт совместной работы во время операции (по устранению главы ИГ Аль-Багдади - ред.). У нас хорошие отношения с Турцией. Турция - надежный партнер", - сказал Д.Трамп.