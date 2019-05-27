Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.

"Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к отсутствию ядерного оружия", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран не желает войны, и выразил уверенность, что вооружённого конфликта с США удастся избежать.

Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА "Экономика сегодня" оценил заявление Зарифа о том, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения.