Трамп: США не исключают введения санкций против Турции из-за покупок С-400

Соединенные Штаты Америки рассматривают различные варианты решения вопроса о закупках Турцией российских систем С-400.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита "двадцатки" (G20) в японском городе Осака.

По словам американского президента, проблема военных закупок между Вашингтоном и Анкарой возникла из-за решений администрации его предшественника Барака Обамы.

"Он (Эрдоган - ред.) хотел сделать это (купить американские системы Patriot - ред.), но ему было это запрещено администрацией Обамы", - сказал президент США. Он подчеркнул, Турция - друг США и их большой торговый партнер.

"Нельзя относиться к людям так, как это делала администрация Обамы", - добавил Трамп.

Президент США при этом не исключил, что Вашингтон может ввести санкции против Турции из-за ситуации с С-400.

"Мы рассматриваем этот вариант. Но это ситуация, при которой обеим сторонам необходимо приложить равное количество усилий", - заявил Трамп журналистам.

Наряду с этим, он не исключил в будущем визит в Турцию.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона рассчитывает на продолжение солидарности в отношениях с США.

"Прежде всего нас объединяет стратегическое партнерство. И оно поощряет наше сотрудничество в различных сферах. Я уверен, что солидарность в наших отношениях продолжится в аналогичном ключе", - отметил турецкий лидер.