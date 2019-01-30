Трамп: Сегодня в Венесуэле ожидаются крупные акции протеста

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Сегодня в Венесуэле ожидаются крупные акции протеста".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Мадуро выразил готовность встретиться с оппозицией после санкций США. Гуайдо является мишенью Верховного суда Венесуэлы. Сегодня (30 января) ожидаются крупные акции протеста. Американцам следует воздержаться от поездок в Венесуэлу до дальнейшего уведомления", - написал президент США.

Отметим, что с 21 января в Венесуэле не утихают акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Дональд Трамп признал Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Помимо США, поддержку Гуайдо выразили Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Гайана, Сент-Люсия, Гватемала и Перу.

Младший сын Николаса Мадуро заявил, что в случае вторжения американских войск в Венесуэлу, захватит Белый дом.