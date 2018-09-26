Трамп: С нетерпением жду новой встречи с Путиным

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я жду с нетерпением следующей встречи с ним", - сказал Трамп в ответ на вопрос, когда пройдёт его следующая встреча с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным в Хельсинки является одной из лучших среди тех, которые у него когда-либо были.

Напомним, президенты США и России провели встречу в Хельсинки 16 июля.