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    Трамп: С нетерпением жду новой встречи с Путиным

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Я жду с нетерпением следующей встречи с ним", - сказал Трамп в ответ на вопрос, когда пройдёт его следующая встреча с Путиным.

    Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным в Хельсинки является одной из лучших среди тех, которые у него когда-либо были.

    Напомним, президенты США и России провели встречу в Хельсинки 16 июля. 

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