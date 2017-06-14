 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп продлил санкции против ряда представителей властей Беларуси

    Президент США уведомил Конгресс о продлении санкций в отношении ряда представителей властей Беларуси

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о продлении санкций в отношении ряда представителей властей Беларуси за нарушение прав человека еще на год, сообщает Report со ссылкой на DW.

     Эти санкции действуют на основании президентского указа.

    В письме Трампа отмечается, что "действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, которые подрывают демократические процессы и институты Беларуси, нарушают права человека и вовлечены в коррупцию, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

    В президентском послании Конгрессу указывается, что все это делает необходимым продление санкций на период после 16 июня 2017 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi