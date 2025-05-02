Трамп призвал прекратить закупки иранской нефти

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить все закупки иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив нарушителям вторичными санкциями.

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить все закупки иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив нарушителям вторичными санкциями.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям", - заявил Трамп.

Американский лидер предупредил, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с США в любой форме.