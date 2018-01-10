Трамп приостановит санкции против Ирана в рамках сделки по ядерной программе

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп решил и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, глава Белого дома примет решение уже на этой неделе в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в СВПД.