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    Трамп приостановит санкции против Ирана в рамках сделки по ядерной программе

    Глава Белого дома озвучит свое решение в ближайшие дни

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп решил и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

    По их сведениям, глава Белого дома примет решение уже на этой неделе в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в СВПД. 

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