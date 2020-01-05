Трамп пригрозил ударить по Ирану оружием за два триллиона долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили «два триллиона долларов», сообщает Reportсо ссылкой на РИА «Новости».

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику», - написал президент в Twitter.

Глава американского государства указал, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он также подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

«Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!» – добавил Д.Трамп.