Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 20 марта предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне, но пока подготовка встречи не началась.

Как передает Report со ссылкой РБК, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Это достаточно позитивная идея", - добавил Ю.Ушаков.

Отметим, что 20 марта Д.Трамп в ходе телефонного разговора поздравил В.Путина с победой на президентских выборах.

Помощник российского президента подчеркнул, что на данный момент особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

По словам Ю.Ушакова, с инициативой о проведении встречи выступил сам Д.Трамп.

"После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэттле", - напомнил он, добавив, что с того момента конкретных обсуждений подготовки визита не велось.