Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс. Как передаёт Report об этом сообщает РИА Новости.

"Я решил, что, основываясь на уровне ее экономического развития, следует прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента с 17 мая", - говорится в сообщении.

Трамп заявил о намерении отменить льготный статус Турции в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP) в марте, но до настоящего времени решение еще не было принято окончательно.