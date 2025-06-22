Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
Как передает
"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты [ВВС США] сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана", - подчеркнул Трамп.
Он подчеркнул, что на ядерный объект Фордо был сброшен "полный боекомплект бомб".
"Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время для мира! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп.