Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты [ВВС США] сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана", - подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что на ядерный объект Фордо был сброшен "полный боекомплект бомб".

"Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время для мира! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп.