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Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана

Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
В регионе
22 июня 2025 г. 03:51
Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты [ВВС США] сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана", - подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что на ядерный объект Фордо был сброшен "полный боекомплект бомб".

"Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время для мира! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ HHQ-nin İranın üç nüvə obyektinə hücum etdiyini açıqlayıb

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