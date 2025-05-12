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Трамп назвал очень важной предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле

Трамп назвал очень важной предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле Возобновление прямых переговоров России и Украины может привести к положительным результатам.
В регионе
12 мая 2025 г. 18:47
Трамп назвал очень важной предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле

Возобновление прямых переговоров России и Украины может привести к положительным результатам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что настаивал на проведении подобных контактов.

"Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам", - сказал Дональд Трамп в Белом доме.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский позднее сказал, что 15 мая будет ждать Путина в Турции.

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Версия на английском языке Trump highlights importance of Russia-Ukraine meeting in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya və Ukrayna arasında İstanbulda keçiriləcək görüşün vacibliyini vurğulayıb

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