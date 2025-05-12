Трамп назвал очень важной предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле

Возобновление прямых переговоров России и Украины может привести к положительным результатам.

Возобновление прямых переговоров России и Украины может привести к положительным результатам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что настаивал на проведении подобных контактов.

"Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам", - сказал Дональд Трамп в Белом доме.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский позднее сказал, что 15 мая будет ждать Путина в Турции.