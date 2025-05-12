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Трамп может присоединиться к переговорам РФ и Украины в Стамбуле

Трамп может присоединиться к переговорам РФ и Украины в Стамбуле Президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
В регионе
12 мая 2025 г. 19:03
Трамп может присоединиться к переговорам РФ и Украины в Стамбуле

Президент Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле в этот четверг.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

Трамп назвал оптимистичным решение президентов России и Украины провести прямые переговоры и выразил уверенность в результативности этой встречи. 

"Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч.  Но такая возможность существует, если я буду уверен, что это принесет пользу" — сказал он.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что российская сторона согласится на условия о 30-дневном прекращение огня с Украиной. 

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Версия на азербайджанском языке Tramp İstanbulda Rusiya-Ukrayna danışıqlarına qoşula bilər

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