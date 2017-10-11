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    Трамп и Мэй обсудили перекрытие путей поставок ядерного оружия Ирану

    Президент США провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании
    © Reuters

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, чтобы обсудить пути способы перекрытия путей, по которым Иран получает ядерное оружие", - говорится в сообщении Белого дома.

    Отмечается, что Трамп подчеркнул важность совместной работы в привлечении "иранского режима к ответственности за совершенные действия", в частности, за поддержку терроризма.

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