Трамп и Мэй обсудили перекрытие путей поставок ядерного оружия Ирану

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, чтобы обсудить пути способы перекрытия путей, по которым Иран получает ядерное оружие", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп подчеркнул важность совместной работы в привлечении "иранского режима к ответственности за совершенные действия", в частности, за поддержку терроризма.