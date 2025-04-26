Трамп допустил, что Путин не заинтересован в завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в завершении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп допустил, что его российский коллега Владимир Путин не заинтересован в завершении войны в Украине.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что у Путина не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни.

"У Путина не было ни одной причины за последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что он, возможно, не хочет заканчивать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому - через "банковские" или "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!", - написал Трамп.

Также президент США назвал нелепой информацию в СМИ о том, что Украина должна вернуть себе территорию, в том числе Крым, чтобы остановить войну.

"Крайне предвзятый и бездарный автор [New York] Times, выполнил указания своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, которая хуже всего со времен Второй мировой войны. Почему этот легковесный репортер не пишет, что именно Обама дал России захватить Крым у Украины без единого выстрела?", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский были в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска. Перед церемонией они провели короткую встречу, на которой обсуждали "чувствительные вопросы".