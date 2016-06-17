Товарооборот Таджикистана с Азербайджаном значительно возрос

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Объем товарооборота между Таджикистаном и семью странами СНГ существенно сократился.

Как сообщает Report со ссылкой на Avesta, по статистическим данным с начала текущего года существенное сокращение торгового оборота наблюдается с Украиной, Беларусью, Кыргызстаном, а также Арменией, Молдовой, Казахстаном и Россией.

За пять месяцев текущего года товарооборот между Таджикистаном и Арменией составил всего 91,7 тыс. долларов. В процентном соотношении снижение составляет 84,6%. Этот показатель с Украиной составил 47,1%. Несмотря на то, что Россия занимает первое место во внешней торговле Таджикистана, товарооборот с Россией также снизился почти на 3,5%.

По статистическим данным, высокий оборот набирают торговые отношения Таджикистана с Узбекистаном – в 5 раз (20 млн. долларов), Азербайджаном – 374% (около 3 млн. долларов) и Туркменистаном – 2,2% (44,8 млн. долларов).

Всего товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за пять месяцев текущего года составил более 770,5 млн. долларов, что на 4,5% меньше показателя аналогичного периода 2015 года.