Товарооборот РФ с прикаспийскими странами в 2024г может вырасти до $38 млрд

Товарооборот России и четырех прикаспийских стран - Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана по итогам 2024 года может составить $38 млрд, что выше, чем в 2023 году.

Товарооборот России и четырех прикаспийских стран - Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана по итогам 2024 года может составить $38 млрд, что выше, чем в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко журналистам на форуме "Деловой Каспий - опыт и перспективы эффективного партнерства" в Астрахани.

"Динамика возрастает, положительная. Мы восстановились после 2022 года. Вот мы ожидаем, что, подсчеты сугубо Торгово-промышленной палаты, эта цифра будет на конец этого года - $37 млрд с копеечками, $38 млрд. А если по прошлому году, у нас не могло проседания не быть, но оно было не катастрофическое, я вас уверяю", - сказал Падалко.

По его словам, в настоящее время взаиморасчеты со странами Прикаспия ведутся в национальных валютах, это позволит наращивать внешнеторговый оборот.