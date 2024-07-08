Товарооборот РФ и США за май вырос в 1,5 раза

Торговля России и США в мае увеличилась в 1,5 раза по сравнению с апрелем до 487 миллионов долларов.

Торговля России и США в мае увеличилась в 1,5 раза по сравнению с апрелем до 487 миллионов долларов.

Как передает Report , об этом "РИА Новости" сообщает со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что это максимальный показатель товарооборота с мая прошлого года.

Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до $439 млн. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на $209,5 млн.

В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до $99,5 млн, а платины - на 6%, до $88,9 млн. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до $11,6 млн, а также впервые с января приобрели ферросплавы на $10,7 млн.

Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до $48 млн. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до $15,6 млн.