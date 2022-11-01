Товарооборот между Россией и Ираном вырос более чем на 35%

Товарооборот между Россией и Ираном по результатам 8 месяцев 2022 года вырос на 35,4%, составив 3,3 млрд долларов.

Товарооборот между Россией и Ираном по результатам 8 месяцев 2022 года вырос на 35,4%, составив 3,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Новак уверен, что товарооборот между двумя странами в скором времени достигнет 4 млрд долларов, поскольку растет "рекордными темпами".

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи отметил, что в настоящее время Москва и Тегеран переживают "золотой период" своего сотрудничества.

"Иран и Россия с каждым днем развиваются. Решимость наших двух правительств взаимно увязана, решимость для использования всех потенциальных возможностей достижения сбалансированных отношений", - сказал Оуджи.

В конце августа МИД России сообщал, что российско-иранский товарооборот в первом полугодии текущего года вырос на 42,5%, достигнув 2,7 млрд долларов.