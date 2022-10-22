Товарооборот между Ираном и Арменией планируется довести до 3 млрд долларов

Товарооборот между Арменией и Ираном в перспективе можно довести до $3 млрд.

Товарооборот между Арменией и Ираном в перспективе можно довести до 3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на встрече со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

Стороны зафиксировали, что консульство Ирана в Гафане будет способствовать развитию торгово-экономических, транспортных, энергетических связей и обсудили возможность довести торговый оборот между странами до 1 млрд долларов (сейчас он составляет около 700 млн долларов)

Глава МИД Ирана заявил, что этого можно добиться на первом этапе, а на втором – реалистично довести его и до 3 млрд.