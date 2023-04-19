Торговый представитель: У Азербайджана есть шанс встроиться в новую мировую конъюнктуру

Сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация создают для Азербайджана шанс встроиться в новую мировую конъюнктуру по поставкам энергоресурсов, продуктов нефтегазохимии и продовольственных товаров.

Сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация создает для Азербайджана шанс встроиться в новую мировую конъюнктуру по поставкам энергоресурсов, продуктов нефтегазохимии и продовольственных товаров.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев.

По словам Р. Алиева, сделать это можно сделать сразу в двух направлениях: в качестве замещающего "игрока" в российских поставках на европейский рынок и в формате переориентации тех же самых российских зерновых и нефтегазовых потоков с Европы на Азию.

Создавая инфраструктуру аккумуляции переработки первичного сырья - углеводородного и аграрного, Азербайджан получает новые отрасли экономики и инфраструктуру, которые в текущей ситуации можно использовать для хранения и частичной переработки продукции для нужд внутреннего рынка, а в перспективе - заполнять за счет собственного производства

Торговый представитель отметил, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами, успешно развивая торгово - экономические отношения, регулярно увеличивая товарооборот, объем взаимных инвестиций.

Р. Алиев также рассказал, что между странами ведется активный диалог по линии профильных министерств и ведомств. "Реализуется план действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, включая шесть дорожных карт по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровой экономики", - добавил Алиев.