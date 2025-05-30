Торговые войны Трампа обошлись мировому бизнесу в более чем $34 млрд

Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны обошлись мировым компаниям в более чем $34 млрд из-за роста издержек и снижения продаж.

Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны обошлись мировым компаниям в более чем $34 млрд из-за роста издержек и снижения продаж.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters на основе собственных подсчетов с учетом анализа отчетов корпораций.

По его информации, дальнейшие потери будут только расти, поскольку неопределенность относительно введенных Трампом импортных пошлин парализовала процесс принятия решений в крупнейших мировых корпорациях.

Агентство отмечает, что корпорации еще не уверены в окончательной оценке издержек. По его данным, 42 корпорации сократили прогнозы прибыли, а еще 16, в том числе Apple, Ford, Porshe и Sony, вовсе отозвали свои прогнозы или отложили их публикацию. Подавляющее большинство фирм сходится во мнении, что нестабильная торговая политика Трампа делает невозможной точную оценку расходов.

Федеральный суд США по делам международной торговли 28 мая заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики.