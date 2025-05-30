О нас

Торговые войны Трампа обошлись мировому бизнесу в более чем $34 млрд

Торговые войны Трампа обошлись мировому бизнесу в более чем $34 млрд Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны обошлись мировым компаниям в более чем $34 млрд из-за роста издержек и снижения продаж.
В регионе
30 мая 2025 г. 11:01
Торговые войны Трампа обошлись мировому бизнесу в более чем $34 млрд

Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны обошлись мировым компаниям в более чем $34 млрд из-за роста издержек и снижения продаж.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters на основе собственных подсчетов с учетом анализа отчетов корпораций.

По его информации, дальнейшие потери будут только расти, поскольку неопределенность относительно введенных Трампом импортных пошлин парализовала процесс принятия решений в крупнейших мировых корпорациях.

Агентство отмечает, что корпорации еще не уверены в окончательной оценке издержек. По его данным, 42 корпорации сократили прогнозы прибыли, а еще 16, в том числе Apple, Ford, Porshe и Sony, вовсе отозвали свои прогнозы или отложили их публикацию. Подавляющее большинство фирм сходится во мнении, что нестабильная торговая политика Трампа делает невозможной точную оценку расходов.

Федеральный суд США по делам международной торговли 28 мая заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Trampın ticarət müharibələri dünya biznesinə 34 milyard dollardan çox ziyan vurub

Экслюзивные новости

Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi