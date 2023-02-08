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Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля

Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля.
В регионе
8 февраля 2023 г. 20:21
Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля

Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном руководством биржи.

"В связи с ростом волатильности и аномальным изменением цен торги на бирже будут приостановлены до вечера 14 февраля 2023 года. Принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля 2023 года, учитывая низкий объем торгов, который не позволяет здоровое ценообразование", - говорится в заявлении.

Эти меры, как следует из сообщения биржи, приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".

После открытия торгов минувшим утром основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, призванная защитить от излишней волатильности и паники среди трейдеров. Второй раз система прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.

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