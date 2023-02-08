Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля.
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"В связи с ростом волатильности и аномальным изменением цен торги на бирже будут приостановлены до вечера 14 февраля 2023 года. Принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля 2023 года, учитывая низкий объем торгов, который не позволяет здоровое ценообразование", - говорится в заявлении.
Эти меры, как следует из сообщения биржи, приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".
После открытия торгов минувшим утром основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, призванная защитить от излишней волатильности и паники среди трейдеров. Второй раз система прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.