Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля

Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля.

Торги на фондовой бирже Стамбула приостановлены до вечера 14 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном руководством биржи.

"В связи с ростом волатильности и аномальным изменением цен торги на бирже будут приостановлены до вечера 14 февраля 2023 года. Принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля 2023 года, учитывая низкий объем торгов, который не позволяет здоровое ценообразование", - говорится в заявлении.

Эти меры, как следует из сообщения биржи, приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".

После открытия торгов минувшим утром основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, призванная защитить от излишней волатильности и паники среди трейдеров. Второй раз система прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.