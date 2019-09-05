​Топ-менеджер "Ростеха" задержан в Италии по подозрению в шпионаже

Директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Неаполе по запросу США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Коршунова подозревают в шпионаже.

Власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009 – 2017 годах.

Задержание Коршунова прокомментировал и президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией".

Сегодня в Италии должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США.

Александру Коршунову - 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт, Дипломатическую академию МИД СССР и Высшую школу экономики. Работал в МИД СССР и России, занимал должности в аппарате ведомства, был вице-консулом в Стамбуле и первым секретарём Постоянного представительства России при ООН в кенийском Найроби.