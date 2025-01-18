Топ-менеджер крупнейшего в РФ производителя подсолнечного масла покончил с собой после вызова в полицию

Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой на дачном участке в Ленинградской области РФ.

Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой на дачном участке в Ленинградской области РФ.

Как передает Report , об этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

А.Хайдин было 49 лет. Согласно сохраненной версии сайта компании, Хайдин числился директором по продажам 12 января, но в текущей версии его имя удалено.

Группа компаний "Благо" является крупнейшим производителем растительных масел в России. Компания создана в 1993 году, ее продукция производится на семи заводах. В портфеле компании десять брендов, включая "Благо", Alma Dor и "Дары Кубани". Основатель компании Аркадий Фосман скончался в октябре 2024 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

По данным "Базы", Хайдин должен был забрать свою супругу с работы, но перестал выходить на связь. Позже тело Хайдина было обнаружено в гараже. Перед смертью Хайдин рассказал жене, что его вызывали на допрос в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) по делу белорусской компании "Кубок".

Издание "Фонтанка" утверждает, что незадолго до дня смерти мужчину вызывали в экономическую полицию. Вызов был связан с материалом о взятке в 100 тысяч долларов неким китайским бизнесменам.