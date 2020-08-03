Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность

В прошлом году азербайджанские депутаты не представили законодательные инициативы

Два азербайджанских депутата – Руслан Гаджиев и Махир Дарзиев, представленные в парламенте Грузии, в прошлом году ни разу не воспользовались правом выступления.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете организации ”Международная прозрачность – Грузия" о деятельности законодательного органа за 2019 год.

Другие азербайджанские депутаты - Азер Сулейманов и Савалан Мирзоев выступили соответственно три и пять раз.

Согласно документу, Р.Гаджиев вошел в первую тройку депутатов, которые пропускали пленарные заседания по неуважительным причинам.

В прошлом году азербайджанские депутаты не представили законодательные инициативы.

Отметим, что документ охватывает период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Согласно отчету 2018 года, ни один из азербайджанских депутатов не воспользовался правом выступления в парламенте.