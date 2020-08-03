О нас
Report Georgia

Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность

Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность В прошлом году азербайджанские депутаты не представили законодательные инициативы
В регионе
3 августа 2020 г. 13:11
Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность

Два азербайджанских депутата – Руслан Гаджиев и Махир Дарзиев, представленные в парламенте Грузии, в прошлом году ни разу не воспользовались правом выступления.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете организации ”Международная прозрачность – Грузия" о деятельности законодательного органа за 2019 год.

Другие азербайджанские депутаты - Азер Сулейманов и Савалан Мирзоев выступили соответственно три и пять раз.

Согласно документу, Р.Гаджиев вошел в первую тройку депутатов, которые пропускали пленарные заседания по неуважительным причинам.

В прошлом году азербайджанские депутаты не представили законодательные инициативы.

Отметим, что документ охватывает период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Согласно отчету 2018 года, ни один из азербайджанских депутатов не воспользовался правом выступления в парламенте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin yalnız 2 azərbaycanlı deputatı fəallıq göstərib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30

Последние новости

13:22
Крупный фонд США продал акции Apple, Tesla, Microsoft ради Intel Финансы
13:17
Израильский футболист: Я получил приглашение в сборную Азербайджана Футбол
13:11
Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность В регионе
12:41
В Армении число инфицированных достигло почти 40 тыс. В регионе
12:40
Азербайджан направил протест президенту UFC Внешняя политика
12:28
В ДТП в праздничные дни погибли 3 человека Происшествия
12:07
В России за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек Другие страны
11:58
Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличиваются Финансы
11:52
Папа Римский серьезно заболел Другие страны
11:41
В Азербайджане зафиксирована массовая гибель пчел АПК
11:38
Обнародован фактический прогноз погоды Экология
11:36
Обнародованы результаты электронной регистрации по приему на работу учителей Наука и образование
11:27
Доходы и расходы ГФСЗ сокращаются Финансы
11:21
AZAL вновь увеличивает число рейсов в Стамбул Инфраструктура
11:15
ФотоФонд Гейдара Алиева передал праздничные паи более 100 тыс. малообеспеченных семей Социальная защита
Вся новостная лента