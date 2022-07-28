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Токио потребовал от РФ отказаться от проведения учений на Курильских островах

Токио потребовал от РФ отказаться от проведения учений на Курильских островах Правительство Японии потребовало от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений "Восток".
В регионе
28 июля 2022 г. 14:54
Токио потребовал от РФ отказаться от проведения учений на Курильских островах

Правительство Японии потребовало от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений "Восток".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замгенерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Мы в курсе объявления Министерства обороны России. По дипломатическим каналам мы выразили протест и подчеркнули, что действия российской стороны в районе северных территорий противоречат позиции нашей страны и являются совершенно неприемлемыми", - отметил он. Исодзаки подчеркнул, что японская сторона "решительно потребовала" от РФ исключить южные Курильские острова из зоны проведения предстоящих учений. Заместитель генерального секретаря кабинета министров также в очередной раз отметил, что Япония с большой обеспокоенностью следит за действиями РФ близ своих границ на фоне ситуации вокруг Украины.

Министерство обороны РФ во вторник объявило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Как уточнили в Минобороны России, во время учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

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