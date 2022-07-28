Токио потребовал от РФ отказаться от проведения учений на Курильских островах

Правительство Японии потребовало от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений "Восток".

Правительство Японии потребовало от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений "Восток".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замгенерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Мы в курсе объявления Министерства обороны России. По дипломатическим каналам мы выразили протест и подчеркнули, что действия российской стороны в районе северных территорий противоречат позиции нашей страны и являются совершенно неприемлемыми", - отметил он. Исодзаки подчеркнул, что японская сторона "решительно потребовала" от РФ исключить южные Курильские острова из зоны проведения предстоящих учений. Заместитель генерального секретаря кабинета министров также в очередной раз отметил, что Япония с большой обеспокоенностью следит за действиями РФ близ своих границ на фоне ситуации вокруг Украины.

Министерство обороны РФ во вторник объявило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Как уточнили в Минобороны России, во время учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.