Токаев заявил о важности расширения координации работы спецслужб СНГ

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ зарекомендовал себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль Совета еще более возрастает.

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ зарекомендовал себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль Совета еще более возрастает.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kazinform, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками 55-го заседания Совета.

По его словам, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией в рамках Совета позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.

Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств Содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.

Во встрече приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.