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Токаев заявил о переходе Казахстана к новой форме политического устройства

Токаев заявил о переходе Казахстана к новой форме политического устройства Казахстан переходит к новой форме политического устройства, конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко.
В регионе
21 ноября 2022 г. 00:56
Токаев заявил о переходе Казахстана к новой форме политического устройства

Казахстан переходит к новой форме политического устройства, конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны", - цитирует Токаева Telegram-канал его предвыборного штаба.

Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике республики. "Мы будем повышать благосостояние граждан", - отметил он.

"Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Seçkisonrası Tokayev Qazaxıstanın yeni siyasi quruluş formasına keçdiyini açıqlayıb

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