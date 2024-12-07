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Токаев заявил о необходимости реформирования ООН

Токаев заявил о необходимости реформирования ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у ООН как универсальной организации нет альтернативы, однако она нуждается в реформировании.
В регионе
7 декабря 2024 г. 21:42
Токаев заявил о необходимости реформирования ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у ООН как универсальной организации нет альтернативы, однако она нуждается в реформировании.

Как передает Report, об этом Токаев сказал в ходе выступления на панельной сессии конференции Doha Forum в Катаре.

"ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании", - заявил он.

По словам Токаева, между крупными державами должны быть наведены мосты, отсутствие которых привело Совет Безопасности в тупик.

"Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - подчеркнул казахстанский лидер.


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