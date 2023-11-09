Токаев заявил о готовности сотрудничать с РФ в индустрии халяльной продукции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности сотрудничать с Россией в вопросе продвижения халяльной продукции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности сотрудничать с Россией в вопросе продвижения халяльной продукции.

Как передает Report, об этом Токаев заявил на ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Астане.

"Казахстан является одним из основателей Исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около 1,5 млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом рынке", - сказал он.

Президент Казахстана также пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении.

Токаев отметил, что в предстоящие 5 лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на сумму 2,7 трлн тенге.

"Мы ставим задачу в течении трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%", - заявил Токаев.