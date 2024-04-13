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Токаев: Прочный мир между Ереваном и Баку отвечает интересам Казахстана

Токаев: Прочный мир между Ереваном и Баку отвечает интересам Казахстана Казахстан поддерживает любые усилия для установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, поскольку это отвечает интересам Астаны.
В регионе
13 апреля 2024 г. 11:52
Токаев: Прочный мир между Ереваном и Баку отвечает интересам Казахстана

Казахстан поддерживает любые усилия для установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, поскольку это отвечает интересам Астаны.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Арменпресс в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван.

"Установление прочного и долгосрочного мира между Баку и Ереваном отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан неизменно сохраняет свою принципиальную приверженность нормам и принципам международного права, воплощенным в Уставе ООН.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişinin tezliklə imzalanmasında maraqlıyıq

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