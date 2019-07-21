Токаев заявил, что не сразу согласился заменить Назарбаева на посту президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что изначально уклонился от предложения претендовать на пост главы государства, а процесс подготовки к этому выдвижению длился не один год.

Как передаёт Report, об этом он сказал в интервью для фильма Алексея Пивоварова "Президент 2.0", который вышел в эфир на казахстанском "31 канале" в воскресенье.

"Ну что скрывать? С первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился", - рассказал Токаев. "И разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год. Я абсолютно трезво оценивал свои возможности, понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, девятого в мире по территории государства, расположенного в самом сердце Евразии, если так можно выразиться", - продолжил казахстанский президент.