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Токаев: Доля стран ОТГ в мировом ВВП выросла до 3,1%

Токаев: Доля стран ОТГ в мировом ВВП выросла до 3,1% Доля стран Организации Тюркских Государств (ОТГ) в мировом ВВП выросла до 3,1%.
В регионе
27 мая 2025 г. 13:56
Токаев: Доля стран ОТГ в мировом ВВП выросла до 3,1%

Доля стран Организации тюркских государств (ОТГ) в мировом ВВП выросла до 3,1%.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана выступил на открытии первого заседания Совета центральных банков стран-участниц ОТГ.

"Совокупная доля наших стран в мировом ВВП выросла с 2,4% в 2010 году до 3,1 %. Постоянный рост международных резервов государств ОТГ свидетельствует о повышении макроэкономической устойчивости региона", – подчеркнул Токаев.

Он отметил, что в ходе неформального саммита в Венгрии на минувшей неделе главы государств ОТГ подтвердили важность углубления взаимодействия, особенно в условиях тарифной войны.

По его словам, расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более широкого экономического и инвестиционного партнерства, при этом центральные банки могут сыграть в этом процессе ключевую роль.

Токаев считает, что профессиональный диалог между центральными банками станет фундаментом для реализации экономического потенциала тюркского региона.

"Отрадно, что в повестку дня Совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85%", - сообщил Токаев.

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Версия на английском языке Tokayev: Share of OTS member countries in global GDP increased to 3.1%

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