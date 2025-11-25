Токаев: За 5 лет взаимная торговля между Казахстаном и Туркменистаном превысила $500 млн

За пять лет объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном увеличился более чем в четыре раза, превысив $500 млн. Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговорах с туркменским коллегой Сердаром Бердымухаммедовым в расширенном составе. По его словам, важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил $120 млн. Токаев сказал, что на встрече стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, IT, образования и медицины.