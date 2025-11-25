Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Токаев: За 5 лет взаимная торговля между Казахстаном и Туркменистаном превысила $500 млн

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 12:35
    Токаев: За 5 лет взаимная торговля между Казахстаном и Туркменистаном превысила $500 млн

    За пять лет объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном увеличился более чем в четыре раза, превысив $500 млн. Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговорах с туркменским коллегой Сердаром Бердымухаммедовым в расширенном составе. По его словам, важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил $120 млн. Токаев сказал, что на встрече стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, IT, образования и медицины.

    Касым-Жомарт Токаев Сердар Бердымухамедов Казахстан взаимная торговля Туркменистан

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    Лента новостей