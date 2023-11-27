Токаев: Вывод отношений с Китаем на новый уровень - приоритет для Казахстана

Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана.

Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяном, который находится с визитом в Казахстане.

"Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана... Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", – сказал Токаев.

Они обсудили состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей.

Токаев также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.