О нас

Токаев: Вывод отношений с Китаем на новый уровень - приоритет для Казахстана

Токаев: Вывод отношений с Китаем на новый уровень - приоритет для Казахстана Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана.
В регионе
27 ноября 2023 г. 17:36
Токаев: Вывод отношений с Китаем на новый уровень - приоритет для Казахстана

Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяном, который находится с визитом в Казахстане.

"Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана... Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", – сказал Токаев.

Они обсудили состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей.

Токаев также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tokayev Qazaxıstanın əsas prioritetini açıqlayıb

Самое важное

Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
27 ноября 2023 г. 15:33
Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi