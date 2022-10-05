Токаев выдвинут кандидатом в президенты Казахстана

Гражданский альянс Казахстана, а также Национальная волонтерская сеть выдвинули кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны.

Гражданский альянс Казахстана, а также Национальная волонтерская сеть выдвинули кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны.

Как передает Report, об этом сообщил "Казинформ".

"Мы считаем, что пакет реформ, предложенный Касым-Жомартом Токаевым, охватывает много сфер, которые также касаются нас. Поэтому мы решили выдвинуть его кандидатуру", - сказал руководитель молодежного объединения Олжас Сулейменов.

Другое объединение - Гражданский альянс в ходе заседания также поддержали инициативу о выдвижении действующего главы государства кандидатом в президенты.

По словам президента альянса Бану Нургазиевой, после объявления о том, что осенью этого года будут проведены президентские выборы, поступило множество обращений "с требованием о выдвижении кандидатуры действующего главы государства на пост президента РК.

Отметим, что внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.

Токаев 17 сентября утвердил внесение поправок в Конституцию, в частности, предполагающие, что президент республики сможет избираться на свой пост только на один семилетний срок.