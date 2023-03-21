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Токаев: Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен

Токаев: Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны - Токаев.
В регионе
21 марта 2023 г. 10:15
Токаев: Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен
Касым-Жомарт Токаев

Прошедшие 19 марта выборы в Мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы) Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев, который принял участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз.

"Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Токаева, полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию Казахстана. "Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель", - отметил лидер страны.

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