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Токаев: Введение единых стандартов ОТГ обеспечит ежегодный рост ВВП на 1%

Токаев: Введение единых стандартов ОТГ обеспечит ежегодный рост ВВП на 1% Введение единых стандартов в странах-членах Организации тюркских государств (ОТГ) позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1%.
В регионе
3 ноября 2023 г. 12:28
Токаев: Введение единых стандартов ОТГ обеспечит ежегодный рост ВВП на 1%

Введение единых стандартов в странах-членах Организации тюркских государств (ОТГ) позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в рамках X саммита ОТГ.

"Я призываю вас в кратчайшие сроки рассмотреть типовой законопроект и одобрить его. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1%", - сказал он.

По его словам, ВВП ОТГ равен почти 1,4 трлн долларов.

"В этом году товарооборот между членами организации превысил 22 млрд долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования", - заверил президент.

Также он выдвинул инициативу создать Референс-центр ОТГ.

"Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности", - пояснил Токаев.

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