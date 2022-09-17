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Токаев вернул столице Казахстана название Астана

Токаев вернул столице Казахстана название Астана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения, согласно которым столице страны возвращается название Астана.
В регионе
17 сентября 2022 г. 16:24
Токаев вернул столице Казахстана название Астана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения, согласно которым столице страны возвращается название Астана.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан". Среди главных изменений — возвращение столице названия Астана вместо Нур-Султана и возможность президенту избираться лишь на один семилетний срок.

С инициативой вернуть столице Казахстана название Астана выступила группа казахстанских депутатов "Жаңа Қазақстан", куда входят парламентарии в том числе от правящей партии "Аманат". При этом именно Токаев в 2019 году предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева, назвав столицу Казахстана в его честь.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın paytaxtının adı yenidən Astana olub

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