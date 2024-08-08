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Токаев: Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества с Узбекистаном

Токаев: Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества с Узбекистаном Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот до 10 миллиардов долларов США.
В регионе
8 августа 2024 г. 13:38
Токаев: Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества с Узбекистаном

Казахстан и Узбекистан намерены довести товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов США.

Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Он отметил, что обе братские страны имеют все возможности в короткие сроки довести взаимный товарооборот до 5 млрд долларов и в ближайшее время удвоить этот показатель.

"Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на казахско-узбекской границе. Значительных результатов ожидаем от деятельности Межправительственного совета и Форума межрегионального сотрудничества. Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 млрд долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса", – подчеркнул Токаев.

Он также считает необходимым максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества. Немаловажной задачей он назвал совместную выработку мер по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур и сокращению сроков доставки грузов.

Были также рассмотрены вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек, укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

В свою очередь, президент Узбекистана выразил уверенность, что данный государственный визит в Казахстан выведет стратегическое партнерство и союзничество на качественно новый уровень.

"Сегодня мы открываем первое заседание Высшего межгосударственного совета. Это поистине историческое событие в наших двусторонних отношениях. Уверен, сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему расширению нашего практического сотрудничества, а также процветанию дружественных и братских народов", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечена необходимость повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств двух стран. Стороны договорились о взаимной поддержке в рамках международных и региональных структур, в том числе по линии ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств Центральной Азии и формата "Центральная Азия плюс".

По итогам заседания Совета был подписан ряд документов.

Кульпаш Конырова

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